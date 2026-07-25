РФ планує розширення мобілізації, потрібно на неї натиснути – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявляє про необхідність спільного з партнерами посилення тиску на РФ з метою унеможливлення посилення мобілізації в країні-агресорі та схиленні її до миру.

"Маємо ґрунтовні доповіді розвідки про російські плани на осінь. Чого там немає – в російських планах, – так це миру. На жаль. Поки що немає. Путін готує умови для розширення мобілізації", – сказав Зеленський в своєму вечірньому зверненні в суботу.

Він зазначив, що за неповних сім місяців поточного року до лав російських збройних сил надійшла 221 тисяча осіб, а втрати росіян у той самий період склали майже 225,5 тисяч, і з них 131 тисяча – це вбиті, майже 93 тисячі – поранені, значна кількість поранень – важкі.

"Путін готується просто забирати нових росіян на війну. Він маскує це іншими словами, сигналами, але готується. Важливо, щоб ми з партнерами могли натиснути на Росію достатньо, щоб думки про припинення цієї агресії стали домінувати – думки про мир, а не про додаткову російську мобілізацію", – наголосив президент.

За словами Зеленського, цьому сприяють українські далекобійні удари та "мідстрайки": "Все більше росіян помічають путінську війну та втрачають від неї і думають, що війну не треба затягувати".