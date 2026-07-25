РФ готується прийняти від КНДР ще 30 тис. військових та нові пускові установки для балістики

Ще 30 тис північнокорейських військовослужбовців можуть поповнити лави російської окупаційної армії найближчим часом, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Ми бачимо й співпрацю Росії з Північною Кореєю. Росія хоче отримати ще 30 тисяч військових із Північної Кореї: вже з червня готуються у Воронезькій області, щоб їх прийняти. Також Північна Корея готується передати Росії нові пускові установки для балістичних ракет", – сказав Зеленський в своєму вечірньому зверненні в суботу.

Він наголосив, що це загроза не тільки для України, адже РФ допомагає КНДР навчатись війні, покращує їхню зброю та дає їм досвід реального застосування зброї. "Все це загроза для кожного в Азії, хто в зоні досяжності північнокорейських ракет. Ми будемо протидіяти", – наголосив Зеленський.