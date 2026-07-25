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РФ готується прийняти від КНДР ще 30 тис. військових та нові пускові установки для балістики

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РФ готується прийняти від КНДР ще 30 тис. військових та нові пускові установки для балістики
Фото: https://www.president.gov.ua/

Ще 30 тис північнокорейських військовослужбовців можуть поповнити лави російської окупаційної армії найближчим часом, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Ми бачимо й співпрацю Росії з Північною Кореєю. Росія хоче отримати ще 30 тисяч військових із Північної Кореї: вже з червня готуються у Воронезькій області, щоб їх прийняти. Також Північна Корея готується передати Росії нові пускові установки для балістичних ракет", – сказав Зеленський в своєму вечірньому зверненні в суботу.

Він наголосив, що це загроза не тільки для України, адже РФ допомагає КНДР навчатись війні, покращує їхню зброю та дає їм досвід реального застосування зброї. "Все це загроза для кожного в Азії, хто в зоні досяжності північнокорейських ракет. Ми будемо протидіяти", – наголосив Зеленський.

 

#кндр #рф #президент
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