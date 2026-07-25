Окупанти майже 50 разів обстріляли Дніпропетровську область в суботу, 2 загиблих – обладміністрація

Двоє мирних жителів Нікопольського району загинули, двоє отримали поранення, також поранений один житель Криворізького району Дніпропетровської області внаслідок російських обстрілів в суботу, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"На Нікопольщині потерпали райцентр, Марганецька, Червоногригорівська, Покровська, Мирівська громади. Понівечені інфраструктура, дитячий садок, кафе, магазини, десяток багатоквартирних будинків, приватні оселі, автівки. Загинули жінки 35 та 74 років. Ще дві жінки 51 і 66 років лікуватимуться амбулаторно", – написав Ганжа в Телеграм.

Також, за його словами, окупанти обстріляли територію Васильківської громади Синельниківського району Дніпропетровської області.

"У Криворізькому районі під ударом були Апостолівська і Лозуватська громади. Пошкоджена інфраструктура. Поранень дістав 61-річний чоловік. Він госпіталізований у стані середньої тяжкості", – розповів очільник обладміністрації.

Усього, ворог атакував три райони області безпілотниками, артилерією та авіабомбою майже 50 разів, повідомив Ганжа.