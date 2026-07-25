Окупанти атакували судно з кукурудзою під прапором Палау в Чорному морі, 2 моряків зникли без вісти – Калашник

Цивільне судно під прапором Палау, яке перевозило майже 2,8 тисячі тонн кукурудзи, було двічі атаковане російськими окупантами в суботу під час виходу з порту Одеської області, повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник

"Внаслідок влучань на судні виникла пожежа. За попередньою інформацією, сімох членів екіпажу та українського лоцмана вдалося врятувати. Двоє моряків наразі вважаються зниклими безвісти. Триває пошуково-рятувальна операція", – написав Калашник в Телеграм.

Він назвав цю атаку свідомим ударом по цивільній інфраструктурі та міжнародному судноплавству. "Росія вкотре демонструє повне нехтування нормами міжнародного права, створюючи загрозу безпеці судноплавства, світовій торгівлі та продовольчій безпеці", – наголосив Калашник.