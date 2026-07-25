Кластер IRON скасував defence-tech-виставку у Львові 28-29 серпня

Український некомерційний кластер оборонних технологій IRON повідомив про скасування виставки оборонних технологій, проведення якої раніше було анонсоване на 28-29 серпня у Львові, після російського ракетного удару 24 липня по виставці Defense Demo Day & Defense Expo на території полігону CSA Open Air у с. Капітанівка (Київська обл.).

"За три роки існування кластера безпека завжди була для нас на першому місці. Кожна наша подія за цей час організовувалася з дотриманням жорстких безпекових протоколів і з обов'язковим узгодженням з усіма відповідними органами. Але сьогодні будь-які наші слова будуть зайвими. Ми щиро співчуваємо рідним та близьким загиблих у трагедії в Києві. Офіційно оголошуємо, що подія IRON DEMO 2026 28-29 серпня у Львові не відбудеться", – повідомляється на сайті кластера.

В IRON пообіцяли зв'язатися особисто з усіма, хто реєструвався на подію як партнери, експоненти та учасники.

Станом на зараз сторінка з анонсом події на сайті кластера вже видалена. Раніше повідомлення з анонсом події було видалено на порталі "Мілітарний" та його сторінці в соцмережі.

Як повідомлялося, удар по території приватного полігону CSA Open Air у с. Капітанівка (Київська обл.) був завданий окупантами близько 11:30 трьома балістичними ракетами "Іскандер-М/С-400", одну вдалося збити. Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив, що внаслідок удару загинули десять, поранені близько 100 людей. На полігоні проходив анонсований раніше захід Defense Demo Day & Defense Expo, організований українською асоціацією виробників безпілотних систем "АРМАДА". Захід був присвячений презентації сучасних технологій для українського оборонного сектору та зібрав представників оборонної промисловості, збройних сил та технологічних компаній.

Субота була оголошена в Київській області днем жалоби за жертвами удару. За підозрою у службовій недбалості, що привела до загибелі людей, було затримано головного організатора заходу. За даними слідства, "одна з асоціацій зброярів" без будь-яких погоджень із військовим командуванням, обласною та районною військовими адміністраціями, а також іншими уповноваженими органами організувала масштабний захід за участю військових, представників державних органів, міжнародних партнерів і бізнесу. Програмою була передбачена, зокрема, демонстрація засобів протиповітряної оборони. На відкриту локацію запросили понад 300 людей. Найближче укриття площею лише 34 м кв. знаходилося приблизно за 100 м від місця проведення заходу.

Раніше, вдень 19 серпня 2023 року, російські окупанти завдали удару по драматичному театру в центрі Чернігова, де була заздалегідь анонсована виставка виробників дронів. Унаслідок влучення ракети сталося руйнування даху драмтеатру з подальшою пожежею, сім людей загинули і 148 були поранені, із яких 15 дітей і 15 співробітників поліції.

IRON (раніше Lviv Tech Cluster) був створений у березні 2023 року, штаб-квартира – у Львові. Виставка Irom Demo проводилася щорічно, минулого року зібрала понад 1000 учасників та 70 виробників. Станом на 2026 рік кластер об'єднує понад 120 українських і 20 іноземних підприємств ОПК, зокрема, у сфері виробництва безпілотних авіаційних комплексів (БПЛА), наземних роботизованих комплексів (НРК), систем радіоелектронної боротьби та розвідки (РЕБ/РЕР), систем військового зв'язку та локалізованих комплектуючих.