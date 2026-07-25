Запорізька область забезпечила 99,1% потреб об'єктів тепло- та водопостачання резервним живленням – Калашник

Запорізька область виконує план стійкості за графіком, до початку зими визначені графіком роботи мають бути завершені, повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник за підсумками координаційної наради за участі начальника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова та народних депутатів, яка пройшла у Запоріжжі.

"Запорізька область вже забезпечила 99,1% потреб об’єктів тепло- та водопостачання резервними джерелами живлення – це один із найкращих показників серед регіонів. До початку опалювального сезону цей показник має становити 100%", – написав Калашник в Телеграм у суботу.

За його словами, потреба області у блочно-модульних котельнях в рамках розвитку розподіленої генерації становить 22 МВт, і весь необхідний обсяг уже законтрактований. Уряд вже спрямував на цей проєкт 49 млн грн. Також область має одну з найбільших в Україні потреб у когенерації – 117 МВт.

Він повідомив, що обговорив з народними депутатами також питання зміни правил зберігання пального на об’єктах критичної інфраструктури. "Пропонуватимемо експериментальний проєкт для прифронтових територій, що дозволить збільшити граничний обсяг зберігання пального з двох до п’яти тонн", – повідомив Калашник.

"У сфері водопостачання перший етап підготовки спеціальних проєктів уже виконано на 100%, другий – реалізовано на 40%. Також окремо обговорили забезпечення стабільного мобільного зв’язку – основні базові станції вже забезпечені резервними джерелами живлення", – повідомив міністр.

За підсумками інспекції енергетичних та водопостачального об’єкту він зазначив, що "наше завдання – не просто відновлювати пошкоджене, а одразу будувати більш стійку інфраструктуру".

"Під час координаційної наради детально проаналізували виконання плану стійкості. Область рухається за графіком. До початку зими визначені графіком роботи мають бути завершені", – резюмував Калашник.