Поїзди не курсують до Запоріжжя вже третю добу через обстріли – Калашник

Пасажирське залізничне сполучення з Запоріжжям відсутнє вже третю добу з міркувань безпеки, повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник у суботу.

"На жаль, уже третю добу через російські атаки та безпекову ситуацію пасажирські поїзди не курсують безпосередньо до Запоріжжя", – написав він в Телеграм.

За підсумками координаційної наради за участі начальника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова та народних депутатів від повідомив, що перевірив реалізацію заходів із захисту залізничної інфраструктури.

"Сьогодні це не лише питання безпеки окремих об’єктів, а й безперервної логістики держави", – наголосив він.

На сайті АТ "Укрзалізниця" наразі доступна купівля квитків на пасажирські поїзди до станції "Запоріжжя 1", зокрема, які прибувають в місто в неділю вранці. Про відсутність залізничного сполучення із містом не повідомляється.

Як повідомлялося, в п’ятницю ворог завдав удару по пасажирському поїзду в Дніпропетровській області. "Моніторингова група вчасно попередила поїзну бригаду про потенційну загрозу, тож залізничники й пасажири встигли евакуюватися з вагонів. БПЛА влучив в локомотив", – повідомили в АТ "Укрзалізниця".