Окупанти обстріляли Херсон, загинув 91-річний житель міста, 88-річна жителька поранена – обладміністрація

Двоє жителів Херсона загинули, ще 16 отримали травми внаслідок російських обстрілів в суботу станом на 17:30.

"Близько 14:40 окупанти обстріляли будинок, через що смертельні травми дістав 91-річний херсонець. Мої співчуття рідним та близьким. Також до лікарні доставили 88-річну жінку. Попередньо, вона отримала вибухову травму. Наразі медики проводять обстеження та надають їй допомогу", – написав начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін в Телеграм.

Пізніше Херсонська обласна прокуратура повідомила, що загиблих двоє, а кількість постраждалих внаслідок трьох обстрілів сягнула 16.

"Вранці ворог здійснив масований артилерійський обстріл кількох районів Херсона. Загинув чоловік 47-ми років. Водночас ще семеро містян отримали поранення. Внаслідок ще одного артобстрілу обласного центру, який стався вдень, загинув літній чоловік. Також трьох містян травмовано. Ще шість цивільних у Херсоні дістали травм через атаки за допомогою дронів", – йдеться в повідомленні.

Крім того, пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, церква, школа, магазин, гаражі та автотранспорт. Окупанти атакували в суботу населені пункти Херсонської області ствольною артилерією, мінометною зброєю та дронами різного типу. Про загиблих та постраждалих в інших населених пунктах області не повідомляється.

Розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (чч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).