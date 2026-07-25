Корецький та Хмара обговорили з керівництвом Raytheon, як збільшити постачання ракет до Patriot перед зимою

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький повідомив про спільну з т.в.о. міністра оборони Євгенієм Хмарою зустріч з віцепрезидентом оборонної компанії Raytheon з питань сухопутної та протиповітряної оборони, а також з виконавчим директором Raytheon Україна.

"Говорили про те, як швидко збільшити постачання ракет до систем Patriot перед зимою, розширити їх виробництво та зробити український ОПК ще сильнішим. Наша мета – не лише забезпечити потреби України, а й інтегрувати українські оборонні спроможності у глобальну систему безпеки. Особливу увагу приділили спільному виробництву засобів ППО", – написав Корецький в Телеграм у суботу.

Він наголосив, що відповідне питання президенти України та США Володимир Зеленський та Дональд Трамп обговорили під час зустрічі в Анкарі (Туреччина), і наголосив, що американська сторона запропонувала практичні кроки в цьому напрямку. "Уряд України зробить усе необхідне, щоб ця робота розпочалася якнайшвидше", – додав Корецький.

Як повідомлялося, у квітні під час візиту Зеленського до Німеччини було укладено десять документів. Зокрема, Міноборони України підписало два контракти: з американською компанією Raytheon про постачання ракет PAC-2 та з німецьким виробником зброї Diehl Defence про установки IRIS-T.

Тоді ж під час урядових консультацій, уряд Німеччини погодився на стратегічне партнерство з Україною та пообіцяв подальшу військову допомогу. Зокрема, було оголошено, що Німеччина фінансуватиме контракт між Україною та американським оборонним підрядником Raytheon на постачання кількох сотень ракет Patriot. Заявлена ​​мета Німеччини – забезпечити максимально сильну позицію для країни в будь-яких мирних переговорах з РФ, щоб остання не мала можливості диктувати правила мирного врегулювання, включаючи територіальні поступки.