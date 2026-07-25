Танковий штурм окупантів було відбито на добропільському напрямку – ДПСУ

Державна прикордонна служба України повідомила про відбиття спроби масованого танкового прориву, яку після довгої перерви здійснили російські окупанти на добропільському напрямку фронту на заході Донецької області.

"Пілоти прикордонного підрозділу "Фенікс" спільно із підрозділами ЦСО "Альфа" СБУ, НГУ, СБС, ЗСУ та ПС зупинили ворожий штурм, у який противник кинув десятки одиниць бронетехніки. Окупанти довго стягували залишки своєї "величі" – таких масштабних спроб прориву у нашій зоні відповідальності не було вже давно. Втім, усе це залізяччя так і лишилося спаленим у полях та вздовж лісосмуг Донеччини", – повідомляється в телеграм-каналі відомства в суботу.

Повідомляється, що загалом зусиллями пілотів підрозділу "Фенікс" було знищено дев’ять танків, дві бронемашини, три установки "Град", які мали прикривати рух ворожої техніки, та кілька десятків особового складу противника.

Як повідомлялося, в жовтні 2025 року OSINT-аналітики повідомили, що армія РФ повністю вичерпала запас танків в робочому стані в боях з силами оборони України, але ще мало на зберіганні 1 656 танк у поганому стані, які гіпотетично ще можливо відновити, з яких лише 92 танки Т-80, які досі залишалися у виробництві, решта – переважно зняті з виробництва Т-62, Т-64 та Т-72. Крім того, на зберіганні був 1 231 танк у ще гіршому стані, які гіпотетично відновленню не підлягають. Тоді ж повідомлялося, що під час війни було знищено 4 455 російських танків, у тому числі всі 112 сучасних танків Т-90, прийнятих в РФ на озброєння у 2020 році, та 1533 Т-80 різних модифікацій.