Міноборони повідомляє про удари по низці міст в РФ та кораблях в Каспійському морі минулої ночі

Сили оборони України завдали ударів про підприємству, нафтопереробному заводі, логістичному вузлу та сховищу палива в російських містах Кіров, Тюмень, Єкатеринбург та Ростов-на-Дону, а також кораблях у Каспійському морі, повідомляє Міністерство оборони України в суботу.

"Цієї ночі Сили оборони знову завдали точних ударів: Кіров: уражено підприємство, що виробляє компоненти для зброї; Тюмень, Єкатеринбург, Ростов-на-Дону: знешкоджено НПЗ, логістичний вузол та сховище палива; Каспійське море: уражено військовий корабель та судна, що перевозили військові вантажі з Ірану", – повідомляється в Телеграм.

В Міноборони наголосили, що Україна продовжує позбавляти окупантів ресурсів для ведення війни. "Безпечного тилу в росії більше немає. Кожен ворожий завод, склад чи транспорт, який працює на війну проти України, є нашою законною ціллю", – наголосили в українському оборонному відомстві.