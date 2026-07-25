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Сили оборони уразили РЛС раннього виявлення, склад боєприпасів та пункти управління БпЛА на ТОТ

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Сили оборони уразили РЛС раннього виявлення, склад боєприпасів та пункти управління БпЛА на ТОТ
Фото: Генштаб ЗСУ

Підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих військових цілей противника у п’ятницю, 24 липня, та в ніч на суботу, 25 липня, як на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України, так і в прикордонних областях РФ.

"Уражено радіолокаційну станцію раннього виявлення в районі Оленівки (АР Крим). Також уражено склад боєприпасів противника у районі Новосеменівки Херсонської області", – повідомляється в телеграм-каналі Генерального штабу Збройних сил України в суботу.

Окрім того, українські воїни завдали ураження пунктам управління БпЛА противника у районах Біловодів (Сумська область), Лєднєва (Брянська область РФ), Кам’янського, Новоіванівки та Мирного (Запорізька область), а також Комара (Донецька область). Також уражено командно-спостережний пункт противника у районі Казачої Лісіци Бєлгородської області РФ.

#генштаб_зсу #рлс #ураження
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