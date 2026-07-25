Усик заявив, що не має наміру балотуватись в президенти

Об’єднаний чемпіон світу з боксу, який нещодавно заявив про відмову від усіх титулів в надважкій вазі, перший віцепрезидент футбольного клубу "Полісся" (Житомир) Олександр Усик заявив про відсутність намірів брати участь у президентських виборах в Україні.

"Якщо б у мене була така думка, то я думаю, що за мене б більше проголосували, але я не буду балотуватися в президенти України", – сказав Усик в інтерв’ю, опублікованому на YouTube-каналі клубу в суботу, коментуючи результати соціологічного опитування, згідно якого за нього були б готові проголосувати 6% українців, якби він балотувався в президенти України.

Він також розповів про свою нещодавню зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

"Дуже крута зустріч була, така спортивна, міжнародна, неполітична. Поспілкувалися про старих боксерів 60-70-х років, про сьогоднішнє покоління. Він запитував: ти ж побив таких типів великих? Я кажу, ну так. Але (каже Трамп – ІФ-У) ти не такий великий! А я кажу: розмір не має значення, бо якби розмір мав значення, то королем звірів був би слон. Він посміявся з цього і каже: так, круто", – розповів Усик.

При цьому він повідомив, що відвідував чемпіонат світу з футболу, але там з Трампом перетнутися йому не довелось: "Десь він на літаку чи на ґвинтокрилі літав, а так в очі в цей раз не бачив".