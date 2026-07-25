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ССО ЗСУ підтвердили ураження Тюменського НПЗ

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ССО ЗСУ підтвердили ураження Тюменського НПЗ
Фото: https://www.facebook.com/UkrainianSOF

Сил спеціальних операцій Збройних сил України підтвердили ураження Тюменського нафтопереробного заводу (Тюменська обл., РФ).

"Підрозділи Deep Strike Сил спеціальних операцій у взаємодії з повстанським рухом на території росії "Черная Искра" уразили Тюменський нафтопереробний завод у Тюменській області РФ. Дрони ССО подолали понад 2 000 кілометрів до цілі… На території заводу вирує пожежа", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі ССО.

За повідомленням, це повторне ураження Тюменського НПЗ ССО ЗСУ. Раніше підприємство було успішно атаковане місяць тому – 20 червня.

За інформацією спецпризначенців, Тюменський НПЗ – один із великих російських нафтопереробних заводів з потужністю переробки до 9 млн тонн нафти на рік. Завдяки великій глибині переробки він спеціалізується на виробництві високоякісного бензину та дизельного палива.

#тюменський_нпз #ссо #ураження
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