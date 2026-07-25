"Азов" із суміжними підрозділами Сил оборони розгромив наступ двох армій і танкової дивізії ЗС РФ – командувач НГУ

Підрозділи Сил оборони та 1-й корпус Національної гвардії України "Азов" зупинили наступ двох армій і танкової дивізії окупантів, повідомив командувач НГУ Олександр Півненко.

"22 липня окупанти силами 8-ї та 41-ї армій, а також 90-ї танкової дивізії здійснили спробу штурму в смузі відповідальності 1-го корпусу НГУ "Азов", з залученням десятків одиниць броньованої та легкої техніки", – написав він у Телеграм.

За його інформацією, 41-ша гвардійська загальновійськова армія та 90-та гвардійська танкова Вітебсько-Новгородська дивізія ЗС РФ висунулися з району с. Новоекономічне, а одночасно з району с. Воздвиженка вирушили сили 8-ї гвардійської загальновійськової армії. Упродовж чотирьох годин вони намагалися зайти в населені пункти в районі села Шахове (Покровський район, Донецька обл.).

Півненко розповів, що противник закрив небо за допомогою ударних БпЛА "Гербера" та "Ланцет". Також було знищено сучасну російську РСЗВ "Торнадо-С", яку використовували для підтримки штурмових дій.

"Сили 1-го корпусу НГУ "Азов" спільно з приданими підрозділами стали на шляху наступу механізованих колон. На під’їздах до позицій Сил оборони України було встановлено мінно-вибухові загородження, а мостові переправи було пошкоджено тактичною авіацією. Росіяни спробували вже під час штурму відновити переправи за допомогою понтонів, але ті були знищені тактичною авіацією Повітряних сил ЗСУ", – поінформував командувач.

Внаслідок професійних дій усіх залучених підрозділів під управлінням 1-го корпусу НГУ "Азов" засобами ствольної артилерії, РСЗВ, ударними БПЛА було знищено: сім танків; шість ББМ; одна РСЗВ БМ-21 "Град"; одна РСЗВ "Торнадо-С"; три одиниці спецтехніки; 47 одиниць легкої техніки. Ліквідовано 123 окупанти, ще 29 були поранені.

Механізований штурм було відбито.

"Ворожий штурм було відбито завдяки злагодженій роботі підрозділів 1-го корпусу НГУ "Азов", ЦСО "А" СБУ, Сил безпілотних систем, Повітрянх сил ЗСУ, підрозділів ДПСУ, зокрема головному відділу безпілотних систем "Фенікс", підрозділів Національної гвардії України та підрозділів Збройних сил України, які виконують завдання на напрямку", – резюмував Півненко.