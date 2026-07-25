Кількість постраждалих через російський авіаудар по Запоріжжю зросла до 10 – ДСНС

До десяти людей зросла кількість поранених внаслідок російського бомбового удару по Запоріжжю, повідомили у Державній служби України з надзвичайних ситуацій.

"Одна загибла та 10 поранених, серед яких троє дітей – наслідки російських авіаударів. Вдень росіяни скинули авіабомби на місто. Під час розбору завалів будинку рятувальники деблокували тіло жінки. Пораненим надають медичну допомогу", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі ДСНС.

Через влучання є руйнування, вибуховою хвилею пошкоджено сусідні будинки. Пожежі ліквідовані. Усі служби працюють на місці.

Раніше повідомлялось про одну загиблу та дев’ять постраждалих.