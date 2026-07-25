СБУ підтвердила ураження російського ракетного катера, двох вантажних суден, РЛС, ЗРК та нафтодобувної платформи

Служба безпеки України підтвердила ураження ракетного катера ВМФ РФ проєкту 12418 "Молнія", підсанкційних суден – вантажного судна Port Olya 2 та суховантажу Begey, нафтодобувної платформи родовища "Філановського" в акваторії Каспійського моря, радіолокаційної станції 92Н6Е Grave Stone, зенітно-ракетного комплексу "Тор-М2" та комплексу радіоелектронної боротьби "Поле-21", а також двох складів з FPV-дронами у Ростові-на-Дону, РФ.

"У ніч на 25 липня далекобійні дрони Служби успішно відпрацювали по низці військових цілей… В акваторії Каспійського моря безпілотники СБУ уразили: нафтодобувну платформу родовища "Філановського"; вантажне судно Port Olya 2 та суховантаж Begey. Обидва судна перебувають під міжнародними санкціями та використовувалися для перевезення військових вантажів між Іраном і рф; ракетний катер проєкту 12418 "Молнія", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі СБУ.

Також у Ростові-на-Дону уражено багатофункціональну РЛС 92Н6Е Grave Stone та її антенну вежу, які є складовими ЗРК С-400 "Тріумф"; знищено ЗРК "Тор-М2" та комплекс РЕБ "Поле-21" а також уражено два склади з FPV-дронами.