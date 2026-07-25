Кім у відповідь на критику призначення міністром ветеранів: це для мене було складне рішення, але я ризикнув

Міністр у справах ветеранів Віталій Кім заявляє, що "ставить для себе рік", щоб реалізувати задумане і показати результат, який потрібен ветеранам.

"Бачу, чую, що відбувається. Розумію, і частково ви праві. Але з 22 року я живу війною. Багато чого змінилося в моєму житті, кардинально. Хоч і на цивільній посаді, попри те, це все моє життя зараз. Для себе вирішив, що буду тут корисним, і розуміючи всю відповідальність, прийняв це рішення", – написав Кім в мережі Facebook.

Він зазначив, що відмовлявся від пропозицій більш спокійних і престижних посад

"За тиждень отримав десятки пропозицій, змін до державних програм, проблематику. Продовжу це робити, спілкуватися і з ветеранською спільнотою, і з військовими. Розумію, що системно треба зробити та змінити, щоб була користь. Тому я, насправді, прошу підтримки", – додав міністр.

Кім зазначив, що "ставить для себе рік", щоб реалізувати задумане і показати результат, який потрібен українським ветеранам.

Крім того, він анонсував, що за 1-2 тижні презентує свої плани, а також буде працювати із керівництвом уряду для додаткових бюджетних асигнувань на реалізацію цих планів.

"Це для мене було складне рішення, але я ризикнув", – наголосив Кім.

Як повідомлялося, 16 липня Верховна Рада за поданням новопризначеного прем’єр-міністра Сергія Корецького затвердила новий склад Кабінету міністрів України, зокрема призначила начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма міністром у справах ветеранів.

На акціях протесту за повернення Михайла Федорова в Міністерство оборони на площі Франка поблизу будівлі Офісу президента в центрі Києва періодично звучить гасло "Ветеран, а не Кім", маючи на увазі заміну Віталія Кіма на посаді міністром у справах ветеранів. Також у соціальних мережах можна зустріти дописи користувачів, які б воліли бачити на цій посаді ветерана.