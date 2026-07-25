Петиція про демонтаж присвяченого бригаді Нацполіції "Лють" муралу з будинку в Києві не набрала необхідних голосів

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом демонтувати мурал, присвячений Об’єднаній штурмовій бригаді Національної поліції України "Лють", з будинку в столиці за адресою бульвар Вацлава Гавела, 18 не набрала необхідних для розгляду голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, петицію було подано 26 травня і станом на 25 липня вона набрала лише 380 голосів із 6 тис. необхідних.

"Приблизно місяць тому на глухій стіні вищезазначеного будинку було нанесено малюнок (мурал) Об’єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють". Цей підрозділ призначений для виконання бойових завдань із відсічі збройної агресії проти України у зоні ведення бойових дій. Наша глибока повага та вдячність до військових, які нас захищають у цьому підрозділі. Але є інші засоби реклами, які можна використати для цієї мети", – йшлося в петиції.

Авторка петиції заявляє, що підставами для демонтажу є: відсутність дозвільних документів; нанесення зображення без погодження з управлінням архітектури та містобудування міської ради; порушення прав мешканців; невідповідність ескізу.

У зв’язку з чим вона просила: провести перевірку законності нанесення зазначеного муралу; зобов’язати відповідальних осіб демонтувати (зафарбувати) малюнок та відновити попередній фасадний стан будівлі за рахунок ініціатора або балансоутримувача; повідомити компетентні правоохоронні органи про притягнення винних осіб до відповідальності.