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Зеленський повідомив про нові далекобійні санкції проти Росії, зокрема, у Каспійському морі

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Зеленський повідомив про нові далекобійні санкції проти Росії, зокрема, у Каспійському морі
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський повідомив про нові далекобійні удари по підприємствам оборонно-промислового комплексу, нафтопереробки та транспорту та військовому кораблю противника у Каспійському морі.

"Україна продовжує застосовувати далекобійні санкції у відповідь на російські удари. Цієї ночі воїни наших Сил оборони уразили у різних регіонах Росії цілі, які працюють на цю війну. Це знову підприємство у Кірові, звідки постачають компоненти для засобів, якими Росія наносить свої удари по наших людях. Відстань від державного кордону України – близько 1 200 кілометрів. Також НПЗ у Тюмені, логістичний об’єкт у Єкатеринбурзі, склад паливно-мастильних матеріалів у Ростові-на-Дону. Маємо й дуже хороші результати далекобійних ударів в акваторії Каспійського моря. Зокрема, це судна, які були задіяні в транспортуванні військових вантажів з Іраном, та військовий корабель"

#зеленський #далекобійні_удари
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