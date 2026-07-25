Міністр оборони Італії пропонував Федорову посаду радника – ЗМІ

Міністр оборони Італії Гвідо Кросетто запропонував звільненому українському колезі Михайлу Федорову посаду радника, повідомляє агентство Reuters.

"Я зателефонував йому на наступний день після його звільнення і запитав: "Коли ти хочеш приїхати до Рима і працювати зі мною в якості радника?"", – розповів Кросетто в інтерв’ю італійській щоденній газеті "La Repubblica", опублікованому в суботу.

Як пише агентство, Кроссетто високо оцінив Федорова як рушій військових інновацій, зазначивши, що той був "одним із тих, хто повністю переписав правила гри на полі бою". За словами Кроссетто, Федоров допоміг Україні спочатку протистояти російському вторгненню, а потім повернути собі ініціативу, змінивши підходи до ведення бойових дій завдяки новим технологіям.