Сибіга спростував заяви РФ про "відплату" за атаки на Чорноморський морський коридор

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що спроби Росії блокувати Чорноморський морський коридор не є "відповіддю" чи "відплатою" за що-небудь, РФ з 2022 року систематично завдає ударів по українських портах, інфраструктурі, експорту сільськогосподарської продукції, цивільних суднах, екіпажах та зерносховищах.

"Російський терор проти Чорноморського морського коридору не є "відповіддю" чи "відплатою" за що-небудь... Кампанія терору Росії проти цивільного судноплавства розпочалася не в липні 2026 року. З 2022 року Москва систематично наносить удари по українських портах, інфраструктурі, експорту сільськогосподарської продукції, цивільних суднах, екіпажах та зерносховищах", – написав він у соцмережі Х.

За його словами, з 2022 року російські удари пошкодили або знищили 1 054 об’єкти портової інфраструктури, вразили 232 цивільні судна та вбили або поранили 307 цивільних осіб. Без жодних "приводів", "причин" чи "виправдань" для свого терору.

"Український морський коридор є життєво важливою артерією для глобальної продовольчої безпеки. З моменту його запуску у вересні 2023 року через нього було перевезено 208,9 мільйона тонн вантажів – у тому числі 123,8 мільйона тонн зерна – що забезпечило продовольством сім’ї у понад 55 країнах. І саме це є ціллю Росії", – наголосив Сибіга.

Міністр зауважив, що використовуючи голод як зброю, Росія атакує не лише Україну, а й мільйони людей по всьому світу.

"Такі дії не можна виправдати. Ми закликаємо до рішучої та єдиної міжнародної реакції. Вимагайте, щоб Москва негайно припинила свої атаки на свободу судноплавства та перестала намагатися перетворити Чорне море на ще одну протоку Ормуз", – акцентував він.