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Хмара обговорив із британським колегою посилення повітряних спроможностей та ППО України

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Хмара обговорив із британським колегою посилення повітряних спроможностей та ППО України
Фото: Lauren Hurley

Тимчасово виконуючий обов’язки міністра оборони України Євгеній Хмара обговорив із новопризначеним міністром оборони Великої Британії Весом Стрітінгом посилення протиповітряної оборони та повітряних спроможностей України.

"Під час першої розмови з Міністром оборони Великої Британії Весом Стрітінгом… привітав його з призначенням і подякував за системну допомогу Україні. Головна тема – кроки для посилення захисту українського неба. Розраховуємо на підтримку проєкту з постачання літаків Gripen та ракет Meteor до них. Це важливо для протидії російським літакам і захисту наших людей", – написав він у Телеграм.

За його словами, також критично важливо продовжувати постачання боєприпасів до літаків F-16.

"Окремий фокус – ракети для протидії "шахедам". росія нарощує удари реактивними дронами. Швидкі рішення партнерів здатні напряму рятувати життя українців. Також обговорили закупівлю українських дронів для потреб Сил оборони – зокрема перехоплювачів, middle strike та deep strike – через ERA Loan за рахунок доходів від заморожених російських активів", – зазначив Хмара.

Він подякував Великій Британії за непохитну підтримку та зазначив, що Україна, зі свого боку, готова ділитися досвідом сучасної війни та рішеннями, які вже довели ефективність на полі бою.

#хмара #міноборони #стрітінг #велика_британія
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