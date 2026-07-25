Хмара обговорив із британським колегою посилення повітряних спроможностей та ППО України

Тимчасово виконуючий обов’язки міністра оборони України Євгеній Хмара обговорив із новопризначеним міністром оборони Великої Британії Весом Стрітінгом посилення протиповітряної оборони та повітряних спроможностей України.

"Під час першої розмови з Міністром оборони Великої Британії Весом Стрітінгом… привітав його з призначенням і подякував за системну допомогу Україні. Головна тема – кроки для посилення захисту українського неба. Розраховуємо на підтримку проєкту з постачання літаків Gripen та ракет Meteor до них. Це важливо для протидії російським літакам і захисту наших людей", – написав він у Телеграм.

За його словами, також критично важливо продовжувати постачання боєприпасів до літаків F-16.

"Окремий фокус – ракети для протидії "шахедам". росія нарощує удари реактивними дронами. Швидкі рішення партнерів здатні напряму рятувати життя українців. Також обговорили закупівлю українських дронів для потреб Сил оборони – зокрема перехоплювачів, middle strike та deep strike – через ERA Loan за рахунок доходів від заморожених російських активів", – зазначив Хмара.

Він подякував Великій Британії за непохитну підтримку та зазначив, що Україна, зі свого боку, готова ділитися досвідом сучасної війни та рішеннями, які вже довели ефективність на полі бою.