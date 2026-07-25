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Троє постраждалих внаслідок ранкового обстрілу по Харківщині – МВА

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Троє постраждалих внаслідок ранкового обстрілу по Харківщині – МВА
Фото: https://t.me/zadorenko_v/

У суботу вранці окупаційна армія РФ завдала ударів по Дергачам та Слатину (Харківська обл.), постраждали троє мирних мешканців, повідомив начальник міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

"О 7:45 окупанти вдарили реактивним БпЛА "Герань-3" по одному з об’єктів енергетичної інфраструктури нашого міста. Внаслідок влучання поранень і опіків зазнали двоє 60-річних чоловіків. Наразі вони госпіталізовані до лікарні. Близько 9:00 ворожий FPV-дрон поцілив в один із магазинів у Слатиному. У цей час поруч проходив 44-річний мешканець Козачої Лопані. Чоловік дістав кілька уламкових поранень різних частин тіла та був оперативно доставлений до лікарні в Харкові", – написав Задоренко у своєму телеграм-каналі.

За його словами, внаслідок обстрілу була пошкоджена енергетична інфраструктура і наразі Дергачі повністю знеструмлені.

"Працівники "Харківобленерго" вже розпочали відновлювальні роботи, однак через масштаб руйнувань спрогнозувати терміни відновлення електропостачання наразі неможливо. Незабаром опублікуємо резервний графік подачі води до багатоквартирних будинків і триматимемо вас у курсі подій", – зазначив Задоренко.

#харківщина #атаки_рф #дергачі
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