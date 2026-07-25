Зеленський: ППО зараз – це пріоритет кожної міжнародної зустрічі та кожної державної інституції

Президент України Володимир Зеленський нещодавні російськи обстріли по Україні, та зазначив, що пріоритетом кожної міжнародної зустрічі та кожної державної інституції повинна стати протиповітряна оборона.

"Загалом дві ракети та майже 160 дронів застосували росіяни. Станом на зараз відомо про десятьох поранених людей по країні цієї ночі. ППО зараз – це пріоритет кожної міжнародної зустрічі та кожної державної інституції. Все, про що домовляємось із партнерами, має виконуватися швидше. Всюди, де влада може допомогти з організацією захисту неба, це має бути зроблено. Стійкості України має бути більше", – написав він у Телеграм.