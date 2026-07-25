Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Зеленський: ППО зараз – це пріоритет кожної міжнародної зустрічі та кожної державної інституції

1 хв читати
Додати як джерело
Зеленський: ППО зараз – це пріоритет кожної міжнародної зустрічі та кожної державної інституції
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський нещодавні російськи обстріли по Україні, та зазначив, що пріоритетом кожної міжнародної зустрічі та кожної державної інституції повинна стати протиповітряна оборона.

"Загалом дві ракети та майже 160 дронів застосували росіяни. Станом на зараз відомо про десятьох поранених людей по країні цієї ночі. ППО зараз – це пріоритет кожної міжнародної зустрічі та кожної державної інституції. Все, про що домовляємось із партнерами, має виконуватися швидше. Всюди, де влада може допомогти з організацією захисту неба, це має бути зроблено. Стійкості України має бути більше", – написав він у Телеграм.

#ппо #зеленський
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: РФ готує новий масований ракетний удар по Україні – за попередньою інформацією впродовж 48 годин

Зеленський: РФ готує новий масований ракетний удар по Україні – за попередньою інформацією впродовж 48 годин

Президент України Володимир Зеленський заявив, що за наявними даними розвідок, Росія готує новий масований ракетний удар по Україні – за попередньою …

Читати
Зеленський доручив підготувати до підписання укази щодо призначення Клименка та Умєрова в РНБО після зустрічей у США

Зеленський доручив підготувати до підписання укази щодо призначення Клименка та Умєрова в РНБО після зустрічей у США

Президент України Володимир Зеленський доручив підготувати до підписання укази щодо призначення Ігоря Клименка на посаду секретаря РНБО та Рустема Ум…

Читати
Генштаб: на Київщині РФ вдарила по приватному комплексу під час проведення масового заходу. об'єкт не входить до сфери управління сил оборони

Генштаб: на Київщині РФ вдарила по приватному комплексу під час проведення масового заходу. об'єкт не входить до сфери управління сил оборони

РФ у п’ятницю завдала підступного ракетного удару по території приватного комплексу на Київщині, коли там проводився масовий захід – цивільний об’єкт…

Читати
Генпрокурор: внаслідок удару по Київщині загинуло 10 осіб, поранено 100, слідство встановить, хто ухвалював рішення про проведення заходу

Генпрокурор: внаслідок удару по Київщині загинуло 10 осіб, поранено 100, слідство встановить, хто ухвалював рішення про проведення заходу

Внаслідок ракетного удару по Київщині загинуло 10 осіб, ще близько 100 отримали поранення, слідство встановить, хто ухвалював рішення про проведення …

Читати