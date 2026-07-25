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Щонайменше двоє постраждалих внаслідок ракетного удару по Балаклії

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Щонайменше двоє постраждалих внаслідок ракетного удару по Балаклії
Фото: https://t.me/synegubov/

Відомо про двох постраждалих внаслідок російського ракетного удару по м. Балаклія (Харківська обл).

Про це станом на 10:55 повідомив у своєму телеграм-каналі начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

#харківщина #атаки_рф #балаклія
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