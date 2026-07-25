Щонайменше двоє постраждалих внаслідок ракетного удару по Балаклії

Відомо про двох постраждалих внаслідок російського ракетного удару по м. Балаклія (Харківська обл).
Про це станом на 10:55 повідомив у своєму телеграм-каналі начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Відомо про двох постраждалих внаслідок російського ракетного удару по м. Балаклія (Харківська обл).
Про це станом на 10:55 повідомив у своєму телеграм-каналі начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
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