Стрільцем з Ужгорода виявився 47-річний рецидивіст – поліція

Затриманий вчора чоловік, що вчинив стрілянину у парковій зоні у м. Ужгород, виявилися 47-річним рецидивістом, під час затримання він відкрив вогонь у бік поліції, повідомили у відділі комунікації поліції в Закарпатській області.

"Під час затримання чоловік чинив збройний опір та здійснив постріли у бік поліцейських… Затриманий – 47-річний мешканець Ужгородщини, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності. Також відомо, що чоловік є особою з інвалідністю, встановленою у зв’язку з психічним розладом", – повідомили на сайті Національної поліції України.

Під час проведення слідчих дій у затриманого поліцейські вилучили бойовий пістолет та набої до нього. За попередніми показами фігуранта, зброю він викрав напередодні. Наразі правоохоронці перевіряють цю інформацію та встановлюють походження вилученого пістолета.

За наявними обліками Нацполіції, зброя не зареєстрована та не значиться серед викраденої.

За повідомленням, наразі підозрюваного помістили в ізолятор тимчасового тримання. Слідчі Ужгородського районного управління поліції, за процесуального керівництва окружної прокуратури, кваліфікують його дії за ст. 348 Кримінального кодексу України – посягання на життя працівника правоохоронного органу.

У справі триває досудове розслідування.

Як повідомлялось, у п’ятницю близько 18:30 до поліцейських в Ужгороді звернулися кілька дітей. Вони повідомили, що з території Шахтинського лісу чули звуки пострілів та бачили підозрілого чоловіка.

Поліцейські негайно відправилися на місце події та під час обстеження території знову пролунали постріли. Для затримання озброєного чоловіка було розгорнуто спеціальну поліцейську операцію. До виконання завдань залучили додаткові сили поліції, зокрема бійців спецпідрозділу КОРД.

У ході відпрацювання території оперативники кримінальної поліції виявили фігуранта. Завдяки професійним і злагодженим діям правоохоронців його було затримано, ніхто не постраждав.