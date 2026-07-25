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Петиція про перейменування станції Київського метро "Лук'янівська" на "Лук'янівська фортеця" не набрала необхідних голосів

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Петиція про перейменування станції Київського метро "Лук'янівська" на "Лук'янівська фортеця" не набрала необхідних голосів
Фото: Суспільне

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом перейменувати станцію столичного метрополітену "Лук’янівська" на станцію метро "Лук’янівська фортеця" не набрала необхідних для розгляду голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, петицію було подано 26 травня і станом на 25 липня вона набрала лише 617 голосів із 6 тис. необхідних.

"З початку повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну станція метро та район Лук’янівки постійно знаходяться під вогневим ураженням агресора. Ця локація неодноразово ставала мішенню для жорстоких ракетних ударів та атак ворожих безпілотників, зазнаючи значних руйнувань. Незважаючи на регулярний терор з боку російської федерації, станція вистояла. Вона не лише продовжує забезпечувати життєдіяльність столиці, але й щоденно слугує надійним укриттям для тисяч киян", – йшлося в петиції.

На думку автора петиції, назва "Лук’янівська фортеця" – є відображенням сучасної історичної реальності. 

У зв’язку з цим, він пропонував провести опитування киян за допомогою застосунку "Київ Цифровий" щодо перейменування станції.

Як повідомлялося, останні роки станція столичного метрополітену "Лук’янівська" зазнавала частих пошкоджень у результаті російських обстрілів. Зокрема, востаннє вестибюль станції був пошкоджений 19 липня, а до того 24 травня.

24 липня петиція на сайті Київради із закликом перейменувати станцію столичного метрополітену "Лук’янівська" на станцію метро "Непереможна" не набрала необхідних голосів.

#лукянівська #метро #кмда #петиція
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