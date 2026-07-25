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Шестеро загиблих та 30 поранених через російську агресію на Донеччині – ОВА

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Шестеро загиблих та 30 поранених через російську агресію на Донеччині – ОВА

Шестеро людей загинули, ще 30 – зазнали поранень через російськи обстріли населених пунктів області за минулу добу, повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Краматорський район... У Слов’янську п’ятеро людей загинули і 27 поранені… У Дружківці одна людина загинула і три поранені", – написав він у Телеграм.

Крім того, за його словами, у Райгородку Миколаївської громади пошкоджено два приватні будинки. У Слов’янську пошкоджено 21 приватний будинок, 16 багатоповерхівок, дві кав’ярні, оптову базу, приватне підприємство, приміщення почесного консульства Латвійської Республіки, аптеку, крамницю, друкарню, адмінбудівлю і дев’ять автівок. У Новопавлівці Новодонецької громади пошкоджено приватний будинок.

Всього за добу росіяни 31 раз обстріляли населені пункти Донеччини.

З лінії фронту евакуйовано 835 людей, у тому числі 52 дитини.

#донеччина #атаки_рф
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