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У Харкові помер постраждалий внаслідок атаки БпЛА напередодні – Синєгубов

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У Харкові помер постраждалий внаслідок атаки БпЛА напередодні – Синєгубов

В лікарні помер 45-річний чоловік, поранений внаслідок удару БпЛА по автомобілю в Київському районі Харкова у п’ятницю ввечері.

Про це начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у своєму телеграм-каналі.

#харків #атаки_рф
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