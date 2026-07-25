У Харкові помер постраждалий внаслідок атаки БпЛА напередодні – Синєгубов

В лікарні помер 45-річний чоловік, поранений внаслідок удару БпЛА по автомобілю в Київському районі Харкова у п’ятницю ввечері.
Про це начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у своєму телеграм-каналі.
В лікарні помер 45-річний чоловік, поранений внаслідок удару БпЛА по автомобілю в Київському районі Харкова у п’ятницю ввечері.
Про це начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у своєму телеграм-каналі.
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