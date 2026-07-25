Корецький задекларував 2,8 млн грн компенсації невикористаної відпустки і оплати відрядження в "Нафтогазі"

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький задекларував 2,8 млн грн компенсації невикористаної відпустки і оплати відрядження в НАК "Нафтогаз України".

Згідно з повідомленням про суттєві зміни в майновому стані у 2026 році, 16 липня він отримав від НАК "Нафтогаз України" 2 395 719 грн компенсації невикористаної відпустки і 366 960 грн – оплати відрядження.

Як повідомлялося, 16 липня Верховна Рада призначила голову правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Корецького на посаду прем’єр-міністра України, а також за його поданням затвердила новий склад Кабінету міністрів.

Корецький як голова НАК "Нафтогаз України" задекларував 32,3 млн грн доходів за 2025 рік.