СБУ затримала у Дніпрі агента РФ, який активував для ворога понад 1 000 систем Starlink

Військова контррозвідка Служби безпеки України затримала у м. Дніпро російського агента, який організував масштабну схему незаконної верифікації систем Starlink.

"Як з’ясувало розслідування, фігурантом виявився уродженець Луганщини, який потрапив у поле зору російських спецслужбістів через Телеграм-канали з пошуку "легких заробітків". В обмін на гроші зловмисник використав реквізити, які йому передав куратор з РФ, і спочатку оформив станцію Starlink на себе", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі СБУ.

Згодом він отримав вказівку максимізувати підпільну верифікацію супутникового обладнання.

"Для виконання цього завдання фігурант вирішив активувати системи Starlink у відділеннях поштових операторів, використовуючи дані підставних осіб. Встановлено, що таким чином організатор злочинної схеми верифікував для рашистів понад 1 000 терміналів супутникового зв’язку", – розповіли у спецслужбі.

Співробітники СБУ викрили агента, задокументували його злочини і затримали за місцем проживання. Під час обшуку в нього вилучено смартфон із доказами роботи на ворога. Крім того, СБУ заблокувала всі станції Starlink, які незаконно зареєстрував зловмисник.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору), йому загрожує до 12 років позбавлення волі.