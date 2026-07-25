Три водія "Нової пошти" загинули через атаку російського БпЛА по Сумах – ОВА

Удар російського реактивного безпілотника по Сумах забрав життя трьох людей – водіїв "Нової пошти", повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"На місці влучання виникла масштабна пожежа. Через загрозу повторних атак рятувальники не могли повноцінно працювати та швидко ліквідовувати наслідки удару. В епіцентрі удару виявили тіла двох загиблих. Ще одного чоловіка з вкрай тяжкими пораненнями з місця удару евакуювали поліцейські. Дорогою до лікарні він помер. Загиблим було 43, 53 та 48 років", – написав він у Телеграм.

Григоров висловив свої співчуття рідним і близьким загиблих.