Буданов про атаку на виставку озброєнь: Безпека повинна бути гарантована на найвищому рівні

Голова Офісу президента України Кирило Буданов прокоментував російську атаку на виставку озброєнь у Київській області у п’ятницю, зазначивши, що це черговий воєнний злочин РФ, однак в умовах повномасштабної частина провини лежить на організаторах події.

"Це черговий воєнний злочин російської федерації. Ворог акцентовано завдав удару саме тоді, коли в Києві перебували іноземні делегації. Це свідомий акт тероризму. Однак в умовах повномасштабної війни організатори таких подій і ті, хто їх погоджує, повинні нести персональну відповідальність за людей. Безпека повинна бути гарантована на найвищому рівні. Якщо цього немає, то й заходу немає", – написав він у Телеграм.

Буданов висловив свої співчуття рідним і близьким загиблих та побажав якнайшвидшого одужання всім постраждалим.