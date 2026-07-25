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Буданов про атаку на виставку озброєнь: Безпека повинна бути гарантована на найвищому рівні

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Буданов про атаку на виставку озброєнь: Безпека повинна бути гарантована на найвищому рівні
Фото: https://president.gov.ua/

Голова Офісу президента України Кирило Буданов прокоментував російську атаку на виставку озброєнь у Київській області у п’ятницю, зазначивши, що це черговий воєнний злочин РФ, однак в умовах повномасштабної частина провини лежить на організаторах події.

"Це черговий воєнний злочин російської федерації. Ворог акцентовано завдав удару саме тоді, коли в Києві перебували іноземні делегації. Це свідомий акт тероризму. Однак в умовах повномасштабної війни організатори таких подій і ті, хто їх погоджує, повинні нести персональну відповідальність за людей. Безпека повинна бути гарантована на найвищому рівні. Якщо цього немає, то й заходу немає", – написав він у Телеграм.

Буданов висловив свої співчуття рідним і близьким загиблих та побажав якнайшвидшого одужання всім постраждалим.

#безпека #буданов #масові_заходи
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