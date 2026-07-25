Четверо людей загинули, ще дев'ятеро поранені через російськи обстріли Сумщини – поліція

Упродовж минулої доби російські війська обстріляли 17 територіальних громад області, через обстріли четверо людей загинули, ще дев’ятеро дістали поранень, повідомили у поліції Сумської області.

"У Сумській міській громаді внаслідок влучання ворожого безпілотника загинули чоловіки віком 49 та 48 років, особа третього загиблого встановлюється. Поранення отримав 33-річний чоловік, ще один 28-річний чоловік зазнав гострої реакції на стрес", – йдеться у повідомленні на сторінці поліції у Facebook.

Крім того, у Великописарівській громаді внаслідок удару ворожого дрона 23 липня загинув 51-річний чоловік, який помер наступного дня від отриманих поранень.

У Кролевецькій громаді внаслідок влучання ворожого БпЛА травмовано 41-річного чоловіка, дані ще одного постраждалого встановлюються.

У Миколаївській громаді внаслідок атаки поранено двох мирних жителів, їхні анкетні дані встановлюються.

У Буринській громаді внаслідок влучання ворожого дрона поранений 53-річний чоловік.

У Шосткинській громаді внаслідок влучання БпЛА травмований 46-річний чоловік.

До медичного закладу звернулася 54-річна жінка, яка була травмована 23 липня внаслідок удару ворожого дрона у Середино-Будській громаді.

Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки, підприємства, об’єкти критичної інфраструктури, автозаправні станції, транспортні засоби, об’єкти зв’язку та інші цивільні об’єкти.

На місцях ворожих ударів працювали слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки та інші профільні служби. Правоохоронці фіксували наслідки атак, документували пошкодження та збирали докази.

За кожним фактом відкрито кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).