Омбудсман: Людину з інвалідністю незаконно утримували в ТЦК на Закарпатті

Чоловіка з інвалідністю, до того ж хворого на туберкульоз, утримували попри законне право на відстрочку в одному з підрозділів Закарпатського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

"Жителя Закарпатської області 1970 року народження… працівники поліції доставили чоловіка з інвалідністю до одного з підрозділів Закарпатського ОТЦК та СП. Попри документи, які підтверджували його законне право на відстрочку, його продовжували утримувати. Крім того, чоловік хворіє на туберкульоз, потребує постійного лікування та регулярного приймання ліків. Однак… під час перебування в ТЦК йому не забезпечили належної медичної допомоги та можливості вчасно приймати необхідні препарати", – написав він у Телеграм.

Лубінець повідомив, що завдяки оперативному реагуванню чоловіка звільнили, а його законне право на відстрочку – поновили.

За його словами, до Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону направлено повідомлення про можливе перевищення влади військовою службовою особою. До ДБР – повідомлення щодо можливого перевищення влади працівником правоохоронного органу. Також до Військової служби правопорядку у ЗСУ та ОК "Захід" направлено звернення щодо проведення перевірки та службового розслідування.