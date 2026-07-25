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Одна людина загинула, ще 14 постраждалих внаслідок обстрілів Харківщини протягом доби

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Одна людина загинула, ще 14 постраждалих внаслідок обстрілів Харківщини протягом доби

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по Харкову і 15 населених пунктах області, одна людина загинула, ще 14 постраждали, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов

"У м. Харків загинув 67-річний чоловік, зазнав поранень 57-річний чоловік; у с. Корбині Івани Богодухівської громади зазнали гострої реації на стрес 7 людей; у полі біля с. Писарівка Золочівської громади поранено чоловіків 37 і 46 років; у м. Богодухів зазнали гострої реакції на стрес чоловіки 40 і 67 років та 56-річна жінка; у м. Ізюм гостру реакцію на стрес отримала 37-річна жінка", – написав Синєгубов у своєму Телеграм-каналі.

#харківська_область #обстріли
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