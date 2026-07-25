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Трамп назвав штрафи ЄС для Apple, Google та Amazon дискримінацією і пообіцяв додаткові мита

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Трамп назвав штрафи ЄС для Apple, Google та Amazon дискримінацією і пообіцяв додаткові мита
Фото: https://edition.cnn.com

Президент США Дональд Трамп у відповідь на нещодавні штрафи Європейського Союзу до американських технологічних компаній "Apple", "Google" та "Amazon", назвавши це "дискримінацією", пообіцяв додаткові перевірки та мита.

"Європейський Союз знову взявся за справу і, як завжди, цілиться безпосередньо у великі американські компанії! Після того, як він без жодної причини оштрафував Apple на 15 мільярдів доларів, Meta на 3 мільярди доларів, Amazon на 2,5 мільярда доларів та багатьох інших, нам щойно повідомили, що Google, справді передова та дивовижна група, була оштрафована ще на 1 мільярд доларів без жодних пояснень", – написав він у соцмережі Truth Social.

Трамп наголосив, що загальна сума штрафів для Google перевищила $18 мільярдів США.

"Ця незаконна та вкрай дискримінаційна практика розпочалася на таких високих рівнях протягом першого року адміністрації Джо Байдена, але вона не продовжиться під час адміністрації Трампа", – наголосив він.

Трамп зазначив, що США "ми негайно розпочнемо розслідування 301 щодо практики "пограбування" американських компаній і, як наслідок, американських платників податків".

Американський президент пообіцяв "дуже високу ціну" для Європейського Союзу за "цю незаконну та вкрай неетичну поведінку".

"Штрафи будуть повністю скасовані, і ми очікуємо, що на них буде застосовано суттєвий ТАРИФ у найкоротші терміни", – обіцяє Трамп.

Як повідомлялося, Єврокомісія (ЄК) оголосила у четвер про свої рішення накласти на Google штраф у розмірі 890 млн євро за порушення Закону про цифрові ринки (Digital Markets Act, DMA).

 

#трамп #єс #сша #компанії
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