ППО України збила 128 зі 157 ворожих цілей, зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на дев'яти локаціях

Сили оборони України у ніч на суботу знешкодили одну авіаракету та 127 ворожих дрони, проте зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на дев'яти локаціях, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 07:30, протиповітряною обороною збито/подавлено одну керовану авіаційну ракету Х-59/69 та 127 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни", – йдеться в повідомленні.

Загалом у ніч на 25 липня (з 18:00 24 липня) противник атакував двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору над акваторією Чорного моря та 157 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, ТОТ – Донецьк, Гвардійське, Чауда.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Між тим, зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях. Ракета Х-59 цілі не досягла.