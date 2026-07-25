РФ завдала понад 10 ударів по Дніпропетровщині, пошкоджена цивільна інфраструктура

Російські окупанти понад 10 разів атакували Дніпропетровську область, внаслідок чого пошкоджена цивільна інфраструктура, повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.

"Понад десять разів ворог атакував три райони області безпілотниками та артилерією. Ніхто не постраждав", – написав він у телеграмі.

За словами Ганжи, на Нікопольщині під ударом були Нікополь, Покровська, Марганецька та Червоногригорівська громади. Понівечені приватні оселі, автівка, господарча споруда та будівля, що не експлуатується.

У Кам'янському районі противник бив по Божедарівській громаді. Пошкоджена інфраструктура

На Криворіжжі потерпала Зеленодольська громада. Понівечена автівка.