Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

РФ завдала понад 10 ударів по Дніпропетровщині, пошкоджена цивільна інфраструктура

1 хв читати
Додати як джерело
РФ завдала понад 10 ударів по Дніпропетровщині, пошкоджена цивільна інфраструктура
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Російські окупанти понад 10 разів атакували Дніпропетровську область, внаслідок чого пошкоджена цивільна інфраструктура, повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.

"Понад десять разів ворог атакував три райони області безпілотниками та артилерією. Ніхто не постраждав", – написав він у телеграмі.

За словами Ганжи, на Нікопольщині під ударом були Нікополь, Покровська, Марганецька та Червоногригорівська громади. Понівечені приватні оселі, автівка, господарча споруда та будівля, що не експлуатується.

У Кам'янському районі противник бив по Божедарівській громаді. Пошкоджена інфраструктура

На Криворіжжі потерпала Зеленодольська громада. Понівечена автівка.

 

#дніпропетровська #обстріли
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: РФ готує новий масований ракетний удар по Україні – за попередньою інформацією впродовж 48 годин

Зеленський: РФ готує новий масований ракетний удар по Україні – за попередньою інформацією впродовж 48 годин

Президент України Володимир Зеленський заявив, що за наявними даними розвідок, Росія готує новий масований ракетний удар по Україні – за попередньою …

Читати
Зеленський доручив підготувати до підписання укази щодо призначення Клименка та Умєрова в РНБО після зустрічей у США

Зеленський доручив підготувати до підписання укази щодо призначення Клименка та Умєрова в РНБО після зустрічей у США

Президент України Володимир Зеленський доручив підготувати до підписання укази щодо призначення Ігоря Клименка на посаду секретаря РНБО та Рустема Ум…

Читати
Генштаб: на Київщині РФ вдарила по приватному комплексу під час проведення масового заходу. об'єкт не входить до сфери управління сил оборони

Генштаб: на Київщині РФ вдарила по приватному комплексу під час проведення масового заходу. об'єкт не входить до сфери управління сил оборони

РФ у п’ятницю завдала підступного ракетного удару по території приватного комплексу на Київщині, коли там проводився масовий захід – цивільний об’єкт…

Читати