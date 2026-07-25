Окупанти за добу втратили 1450 осіб та 579 од. спецтехніки – Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1450 окупантів, сім танків, 78 артсистем, 11 бронемашин, 1596 БПЛА, а також 579 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком суботи.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.07.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 437 550 (+1 450) осіб, танків – 12 208 (+7) од, бойових броньованих машин – 25 011 (+11) од, артилерійських систем – 46 724 (+78) од, РСЗВ – 1 968 (+0) од, засоби ППО – 1 518 (+2) од, літаків – 439 (+0) од, гелікоптерів – 354 (+0) од, наземних робототехнічних комплексів – 2 023 (+17) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 426 836 (+1 596) од, крилаті ракети – 4 943 (+5) од, кораблі / катери – 34 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 125 358 (+571) од, спеціальна техніка – 4 462 (+8) од", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.