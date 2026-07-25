Росіяни атакували Запорізьку область, постраждали 10 людей

Російські війська на ранок суботи завдали більше 1000 ударів по 48 населених пунктах Запорізької області, внаслідок чого постраждали 10 людей, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Загалом упродовж доби окупанти завдали 1067 ударів по 48 населених пунктах Запорізької області. Десять людей отримали поранення внаслідок ворожих ударів по Запоріжжю", – написав він у телеграмі.

Федоров зазначив, що війська РФ здійснили 25 авіаційних ударів по Запоріжжю, Біленькому, Таврійському, Барвінівці, Зірниці, Широкому, Блакитному, Тимошівці, Веселянці, Сорочиному, Преображенці, Червоному Яру, Червоній Криниці, Микільському, Вільнянці, Річному та Свободі.

Він додав, що 780 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Комишуваху, Річне, Нове Запоріжжя, Тернувате, Веселянку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук'янівське, Малі Щербаки, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Чарівне, Новоселівку, Гуляйпільське, Гірке, Староукраїнку, Святопетрівку, Верхню Терсу, Воздвижівку, Цвіткове, Косівцеве, Добропілля, Рибне, Прилуки та Преображенку.

Також 262 артилерійських удари прийшлися по Річному, Веселянці, Григорівці, Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук'янівському, Малих Щербаках, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір'ю, Чарівному, Гуляйпільському, Гіркому, Староукраїнці, Святопетрівці, Цвітковому, Добропіллю, Прилуках та Рибному.

Крім того, надійшло 117 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла, автівок, господарських будівель.