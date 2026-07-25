Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Росіяни атакували Запорізьку область, постраждали 10 людей

1 хв читати
Додати як джерело
Росіяни атакували Запорізьку область, постраждали 10 людей
Фото: https://t.me/ivan_fedorov_zp

Російські війська на ранок суботи завдали більше 1000 ударів по 48 населених пунктах Запорізької області, внаслідок чого постраждали 10 людей, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Загалом упродовж доби окупанти завдали 1067 ударів по 48 населених пунктах Запорізької області. Десять людей отримали поранення внаслідок ворожих ударів по Запоріжжю", – написав він у телеграмі.

Федоров зазначив, що війська РФ здійснили 25 авіаційних ударів по Запоріжжю, Біленькому, Таврійському, Барвінівці, Зірниці, Широкому, Блакитному, Тимошівці, Веселянці, Сорочиному, Преображенці, Червоному Яру, Червоній Криниці, Микільському, Вільнянці, Річному та Свободі.

Він додав, що 780 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Комишуваху, Річне, Нове Запоріжжя, Тернувате, Веселянку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук'янівське, Малі Щербаки, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Чарівне, Новоселівку, Гуляйпільське, Гірке, Староукраїнку, Святопетрівку, Верхню Терсу, Воздвижівку, Цвіткове, Косівцеве, Добропілля, Рибне, Прилуки та Преображенку.

Також 262 артилерійських удари прийшлися по Річному, Веселянці, Григорівці, Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук'янівському, Малих Щербаках, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір'ю, Чарівному, Гуляйпільському, Гіркому, Староукраїнці, Святопетрівці, Цвітковому, Добропіллю, Прилуках та Рибному.

Крім того, надійшло 117 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла, автівок, господарських будівель.

 

#запорізька #обстріл
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: РФ готує новий масований ракетний удар по Україні – за попередньою інформацією впродовж 48 годин

Зеленський: РФ готує новий масований ракетний удар по Україні – за попередньою інформацією впродовж 48 годин

Президент України Володимир Зеленський заявив, що за наявними даними розвідок, Росія готує новий масований ракетний удар по Україні – за попередньою …

Читати
Зеленський доручив підготувати до підписання укази щодо призначення Клименка та Умєрова в РНБО після зустрічей у США

Зеленський доручив підготувати до підписання укази щодо призначення Клименка та Умєрова в РНБО після зустрічей у США

Президент України Володимир Зеленський доручив підготувати до підписання укази щодо призначення Ігоря Клименка на посаду секретаря РНБО та Рустема Ум…

Читати
Генштаб: на Київщині РФ вдарила по приватному комплексу під час проведення масового заходу. об'єкт не входить до сфери управління сил оборони

Генштаб: на Київщині РФ вдарила по приватному комплексу під час проведення масового заходу. об'єкт не входить до сфери управління сил оборони

РФ у п’ятницю завдала підступного ракетного удару по території приватного комплексу на Київщині, коли там проводився масовий захід – цивільний об’єкт…

Читати
Генпрокурор: внаслідок удару по Київщині загинуло 10 осіб, поранено 100, слідство встановить, хто ухвалював рішення про проведення заходу

Генпрокурор: внаслідок удару по Київщині загинуло 10 осіб, поранено 100, слідство встановить, хто ухвалював рішення про проведення заходу

Внаслідок ракетного удару по Київщині загинуло 10 осіб, ще близько 100 отримали поранення, слідство встановить, хто ухвалював рішення про проведення …

Читати