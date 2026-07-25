25 липня: Яке сьогодні свято, все про цей день

25 липня відзначають День зубного техніка, Міжнародний день здоров’я, щастя та гіпнозу, Міжнародний день червоних туфель, День поза часом, День пошуку нових смаків і запахів, Всесвітній день запобігання утопленням, День кулінарів, День вина та сиру, Міжнародний день декору.

Православна церква вшановує пам'ять Успіння святої Анни, матері Пресвятої Богородиці; святих жінок Олімпіади і Євпраксії.

День 1612 Російська агресія - Day 1612 Russian aggression

Всесвітній день запобігання утопленням

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 75 / 273.

Всесвітній день запобігання утопленням відзначається щорічно 25 липня. Він був заснований резолюцією Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй про "Глобальне попередження утоплення" у квітні 2021 року.

Цей день має на меті підвищити обізнаність про катастрофічні та довгострокові наслідки утоплення як для сімей, так і для суспільства, а також поінформувати нас про життєво важливі способи запобігання цьому явищу.

Міжнародний день здоров'я щастя та гіпнозу

Міжнародний день здоров'я, щастя і гіпнозу відзначається щорічно 25 липня. Цей день присвячений підвищенню обізнаності про користь гіпнозу для покращення здоров'я та щастя.

День зубного техніка

День зубного техніка святкується 25 липня. Це свято порівняно молоде і є неофіційним. Воно виникло на початку 2000-х років.

Зубний технік - окрема професія в сучасній стоматології. Це - не стоматолог, він дуже рідко зустрічається з пацієнтами, тому що ця професія переважно технічна. Робота зубного техніка - це виготовлення як різних зубних протезів, так і протезів обличчя, щелепно-лицьових і ортодонтичних апаратів, які вже надалі безпосередньо встановлюють пацієнтам самі лікарі-стоматологи.

Міжнародний день червоних туфель

25 липня світ відзначає Міжнародний день червоних туфель - подія присвячена поширенню інформації про захворювання Лайма та інших мало відомих захворювань.

Міжнародний день декору

Міжнародний день декору, що відзначається в останню суботу липня кожного року, присвячений унікальній і колоритній японській субкультурі, відомій як мода на декор.

День поза часом

День поза часом — це особливе свято, яке відзначають 25 липня за календарем майя як день спокою, творчості та прощення. Воно символізує перехід між старим і новим роком, час без звичних турбот і годинника.

Народилися в цей день:

160 років від дня народження Модеста Пилиповича Левицького (1866–1932), українського письменника, публіциста, перекладача-поліглота, мовознавця, композитора, лікаря, педагога, дипломата, громадсько-політичного та культурного діяча;

140 років від дня народження Льва Григоровича Білоцерківського (1886–1966), українського актора, суфлера, театрального діяча, одного з фундаторів Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка;

130 років від дня народження Володимира Івановича Масальського (1896–1979), українського мовознавця, педагога;

100 років від дня народження Леоніда Дмитровича Денисенка (1926–2020), українського графіка, живописця, педагога, громадського діяча, винахідника-новатора графічної техніки "літерографія";

100 років від дня народження Володимира Моногарова (1926-2020), альпініста, біолога, фізіолога.

Ще цього дня:

1687 - Івана Мазепу було обрано гетьманом України;

1920 - Формування Євгеном Петрушевичем у Відні закордонного уряду ЗУНР;

1920 - У бою під Сидоровом війська УНР розгромили більшовиків;

1947 - у Празі відкрився I Всесвітній фестиваль молоді;

1963 - Велика Британія, СРСР і США підписали договір про заборону ядерних випробувань у повітрі, відкритому космосі та під водою;

1978 - У Великій Британії народилася перша людина, зачата в результаті штучного запліднення;

1983 - Завершено будівництво трансконтинентального газопроводу Уренгой—Помари—Ужгород завдовжки 4451 км;

2008 - Початок візиту Вселенського патріарха Варфоломія I в Україну;

2017 - Націоналістичні сили оголосили початок безстрокової акції "Чорний список", для ліквідації в Україні колабораційного бізнесу.

Церковне свято

Успіння праведної Анни, матері Богородиці

Успіння праведної Анни, матері Богородиці відзначають 25 липня.

Успіння праведної Анни, матері Діви Марії, вшановує пам’ять про мирну смерть і небесний перехід святої Анни. Це свято, що відзначається в різні дати в різних християнських традиціях, вшановує її важливу роль у святому родоводі як бабусі Ісуса Христа.

Свята Анна, постать, шанована в християнській традиції, але не згадана в Біблії, походить переважно з апокрифічних джерел, таких як Протоєвангеліє Якова. Згідно з цими текстами, Анна була одружена зі святим Іоакимом, і вони жили в Назареті. Незважаючи на свою побожність і молитви, вони залишилися бездітними до глибокої старості, що в їхній громаді вважалося Божою немилістю. Однак їхня наполеглива віра була винагороджена, коли Анні з’явився ангел, який пророкував народження доньки, що благословить усі покоління – Діви Марії.

У ранньому віці Марію принесли до храму, виконавши обітницю батьків присвятити її Богові. Розповідь про життя Анни втілює теми терпіння, віри та божественної благодаті, кульмінацією якої є її мирний відхід у віці 79 років, незадовго до Благовіщення Марії.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Макар, Олександр, Ганна, Іраїда.

З прикмет цього дня:

25 липня (на свято Успіння святої Анни або Анни Холодниці) передбачають погоду взимку та зазначають прихід осінньої прохолоди: ранкова роса, погода до та після обіду, а також дуб у жолудях.

Холодний світанок чи рання роса — зима буде дуже морозною та суворою. Погода до обіду показує, яким буде грудень, а погода після обіду віщує погоду на січень. Багато жолудів на дубі — чекайте на теплу зиму. Немає туману в низинах — наближається сильна негода або буря.

Вас також можуть зацікавити новини: В Україні на вихідних без опадів, лише місцями короткочасні дощі