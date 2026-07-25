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Україна та Філіппіни розпочнуть роботу над угодою у форматі Drone Deal

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Україна та Філіппіни домовилися розпочати роботу над угодою у спеціальному форматі Drone Deal, повідомляє Офіс президента за підсумками зустрічі заступника керівника ОП Ігоря Жовкви із заступником міністра оборони Філіппін Сальвадором Місоном.

"Сторони домовилися про початок роботи над відповідною домовленістю між Україною та Філіппінами. Профільні команди налагодять діалог для обміну українським досвідом ведення війни та впровадження нових практик у сфері оборони", – йдеться в повідомленні.

В Офісі президента зазначили, що основну увагу під час зустрічі було приділено розвитку двостороннього оборонного співробітництва.

Крім того, сторони обговорили розвиток партнерства в Індо-Тихоокеанському регіоні та співпрацю України з Асоціацією держав Південно-Східної Азії (АСЕАН), у якій цього року головують Філіппіни. Жовква зазначив, що Україна сподівається на підтримку з боку Філіппін, щоб отримати статус секторального партнера з діалогу АСЕАН.

Заступник керівника ОП також зазначив, що після відкриття посольства України у Філіппінах двосторонні відносини між країнами посилилися. Він висловив сподівання, що в Києві розпочне роботу повноцінне посольство Філіппін.

Джерело: https://president.gov.ua/news/igor-zhovkva-obgovoriv-iz-delegaciyeyu-filippin-rozvitok-obo-105581

#drone #deal #філіппіни
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