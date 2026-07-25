До двох зросла кількість жертв унаслідок удару російських безпілотників по Сумщині

До двох зросла кількість жертв унаслідок удару російських безпілотників по Сумській області, повідомив начальник ОВА Олег Григоров.

"До двох зросла кількість загиблих унаслідок удару російського реактивного БпЛА по Сумах", – написав він у телеграмі.

За словами Григорова, важкопоранений чоловік, якого доправляли до лікарні, помер унаслідок вкрай тяжких травм.

Він додав, що загиблі – цивільні чоловіки. Їхні особи встановлюються.

Як повідомлялося, російські війська продовжують атакувати Сумську область дронами, внаслідок атаки безпілотника загинула одна людина, також є постраждалі.

Джерело: https://t.me/hryhorov_oleg/2943