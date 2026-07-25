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Події

До двох зросла кількість жертв унаслідок удару російських безпілотників по Сумщині

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До двох зросла кількість жертв унаслідок удару російських безпілотників по Сумській області, повідомив начальник ОВА Олег Григоров.

"До двох зросла кількість загиблих унаслідок удару російського реактивного БпЛА по Сумах", – написав він у телеграмі.

За словами Григорова, важкопоранений чоловік, якого доправляли до лікарні, помер унаслідок вкрай тяжких травм.

Він додав, що загиблі – цивільні чоловіки. Їхні особи встановлюються.

Як повідомлялося, російські війська продовжують атакувати Сумську область дронами, внаслідок атаки безпілотника загинула одна людина, також є постраждалі.

Джерело: https://t.me/hryhorov_oleg/2943

#сумська #удар #жертви
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