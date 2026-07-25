Сибіга після порушення повітряного простору Румунії закликав до комплексного стримування РФ

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після порушення російським безпілотником повітряного простору Румунії закликав партнерів до комплексного пакета стримування Росії, який має включати посилення санкцій, максимальний тиск на Москву та спільний захист європейського неба.

"Відповідь має відповідати масштабу загрози. Нам потрібен комплексний пакет стримування для України та Європи: посилені санкції, максимальний тиск на Росію та спільні зусилля щодо захисту європейського неба від російського терору", – написав Сибіга в соцмережі Х.

Міністр засудив порушення російським безпілотником повітряного простору Румунії, назвавши його демонстрацією зневаги Кремля до міжнародного права, державного суверенітету та європейської безпеки.

За словами Сибіги, Росія постійно випробовує рішучість Заходу, а найшвидшим способом зміцнити безпеку Європи є позбавлення Москви можливості продовжувати тероризувати Україну.