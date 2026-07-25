На Київщині 25 липня оголошено день жалоби за жертвами російського ракетного удару – ОДА

Субота на Київщині оголошена днем жалоби за жертвами російського ракетного удару по території приватного полігону в Бучанському районі, де відбувалися заходи, повідомив т.в.о. голови Київської ОДА Руслан Олійник.

"Завтра Київщина схилить голови у скорботі за людьми, чиї життя забрала чергова російська атака", – написав він у телеграмі.

Також у день жалоби на всій території області буде приспущено державний прапор України та прапор Київської області. Також будуть обмежені розважальні заходи.

Між тим, через удар РФ загинула керівниця центру міжнародного співробітництва та стратегічних комунікацій Управління державної охорони України Валентина Савіцька. Про її загибель повідомив її чоловік керівник Центру стратегічних комунікацій Ігор Соловей.

"У моїй родині страшне горе: нелюди вбили мою кохану дівчинку і турботливу дружину, люблячу маму і дочку Валентина Віталіївна Савіцька (Ліневич). Про місце і час прощання напишу пізніше. Згадайте мою кохану, вона була неймовірною, найкращою людиною в світі", – написав він у Facebook.

Також внаслідок цієї атаки її жертвою став і екскерівник управління Центру спецоперацій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та співробітників правоохоронних органів СБУ Едуард Сіренко. Про це повідомив український телеведучий Олексій Мочанов.

Як повідомлялося, у п'ятницю, 24 липня, Росія завдала удару балістикою по території приватного полігону в Бучанському районі, де відбувалися заходи, повідомив т.в.о. голови Київської ОДА Руслан Олійник.

Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що протиповітряна оборона перехопила одну ворожу ракету, дві влучили на Київщині.

Як повідомив генпрокурор Руслан Кравченко, 10 загиблих унаслідок удару по Київщині, також відомо про близько 100 поранених.

Удар по території приватного комплексу на Київщині, де проводився масовий захід, відбувся близько 11:30 трьома балістичними ракетами "Іскандер-М/С-400", одну вдалося збити, дві влучили, дві протикорабельні ракети, що атакували Одесу в 11:45, не досягли цілей, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.