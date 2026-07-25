У Запоріжжі через атаку російських дронів пошкоджено торговий центр, є постраждалі

Російські війська у ніч на суботу здійснили атаку дронами на Запоріжжя, пошкоджене приміщення торгового центру та є постраждалі, повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

"Є постраждалі, виникла пожежа – такі попередні наслідки ворожої атаки на Запоріжжя", – написав він у телеграмі.

За словами Федорова, внаслідок російського удару, пошкоджене приміщення торгівельного центру. На місці влучання виникла пожежа. Відомо про поранених.

Раніше він повідомляв про загрозу безпілотників.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/44823