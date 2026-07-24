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Сибіга подякував Північній Македонії за солідарність після засудження удару РФ по Слов'янську

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Сибіга подякував Північній Македонії за солідарність після засудження удару РФ по Слов'янську

Північна Македонія засудила атаки Росії Слов'янська, в результаті чого пошкоджено приміщення дипломатичного представництва Латвії.

"Ми рішуче засуджуємо напад Росії на Слов'янськ, в результаті якого було вражено приміщення дипломатичного представництва Латвії, союзника НАТО", – йдеться у соцмережі Х глави МЗС Македонії Тімка Муцунського.

Він зазначив, що постійні напади Росії на цивільне населення та цивільну інфраструктуру по всій Україні, що забирають ще більше життів невинних людей, є неприйнятними.

"Ці кричущі порушення міжнародного права та зневага до людського життя мають припинитися. Ми висловлюємо солідарність з постраждалими та висловлюємо найглибші співчуття родинам жертв", – наголосив він.

Водночас міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив вдячність македонському колезі за солідарність.

"Напад Росії на мирні українські міста вкотре демонструє її зневагу до основоположних принципів міжнародного права", – написав він у соцмережі Х.

Сибіга наголосив, що безкарність не може бути варіантом – винні мають постати перед правосуддям. "Ми глибоко цінуємо солідарність Північної Македонії з Україною та її постійні зусилля щодо сприяння всеохоплюючому та міцному миру", – зазначив Сибіга.

 

#македонія #атаки #рф #словянськ
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