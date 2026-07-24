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Одна людина загинула, є постраждалі через атаку російського БпЛА на Сумщині

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Одна людина загинула, є постраждалі через атаку російського БпЛА на Сумщині

Російські війська продовжують атакувати Сумську область дронами, внаслідок атаки безпілотника загинула одна людина, також є постраждалі, повідомив начальник ОВА Олег Григоров.

"Сумська громада під атакою російських БпЛА. Є влучання. Підтверджено загибель однієї людини. Її особу наразі встановлюють", – написав він у телеграмі.

Також є постраждалі. Медики надають необхідну допомогу.

За словами Григорова, російський ударний БпЛА, попередньо реактивного типу, поцілив по об'єкту цивільної інфраструктури. Пошкоджені складські приміщення та транспорт. 

#сумська #дрони #постраждалі
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